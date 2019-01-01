أسهم أوروبا تنخفض بسبب أمريكا والصين

جهينة نيوز:

واصلت الأسهم الأوروبية انخفاضها اليوم الأربعاء في الوقت الذي تلقت فيه القطاعات الشديدة التأثر بالتجارة ضربة بعد أن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بزيادة الرسوم الجمركية الأمريكية على سلع صينية إذا لم يتسن التوصل لاتفاق مع بكين.

وأفادت "رويترز" بأن الأسهم الألمانية والفرنسية المعتمدة على التجارة العالمية قد تراجعت نحو 0.7% مما أدى إلى خسائر سجلتها المؤشرات الرئيسية في أوروبا، بينما تراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي الأوسع نطاقا 0.5%.

وأجج أحدث تهديد لترامب المخاوف بشأن وصول مفاوضات التجارة بين الولايات المتحدة والصين إلى طريق مسدود، مما قاد المؤشر القياسي للأسهم الأوروبية إلى التراجع للجلسة الثالثة على التوالي ليبتعد أكثر عن ذروة أربع سنوات.

ونزلت أسهم كينج فيشر البريطانية للتجزئة 7.7% لتتذيل المؤشر ستوكس 600، بعد أن أعلنت الشركة عن تفاقم انخفاض في المبيعات الأساسية في الربع الثالث من العام.