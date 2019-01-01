أنصار الله تعلن الإفراج عن السفن الكورية المحتجزة لديها

جهينة نيوز

كشف القيادي في جماعة أنصار الله "الحوثيين" حسين العزي أنهم سيقومون بالإفراج عن سفن كورية جنوبية، بعد نحو 24 ساعة من احتجازها من قبل القوات البحرية التابعة للجماعة، في البحر الأحمر غرب اليمن.

وقال العزي وهو رئيس العلاقات الخارجية في جماعة "أنصار الله"، ونائب وزير الخارجية في حكومة الإنقاذ الوطني في صنعاء، على حسابه في "تويتر": "‏تم الأمر بالإفراج عن السفن الكورية في إطار التفاهمات الودية بين صنعاء وسيول، وبعد التحقق من مدنية السفن واعتذار الطاقم والوقوف أيضا على حقيقة الأسباب التي وقفت وراء هذه المخالفة".

وتابع: "تبين من واقع التحقيق أنها تعود إلى اضطرار السفن للهروب إلى مياهنا الإقليمية تحت ضغط الرياح وهيجان البحر".

واعتبر العزي أن "القوات البحرية وخفر السواحل سجلت انتصارا للسيادة اليمنية وسلامة الملاحة البحرية، التي ترتكز في جوهرها على احترام المياة الإقليمية للدول والتقيد بالقانون الدولي للبحار".

وأضاف: "انتصار لمدنيتنا وأخلاقنا اليمنية من خلال تقديرنا لمدنية السفن وتفهمنا لظرف طاقمها".

وقالت الحكومة الكوية الجنوبية، اليوم الأربعاء، إنه تم إطلاق سراح الكوريين الجنوبيين الاثنين اللذان ظلا محتجزين على يد جماعة الحوثيين اليمنية في المياه غرب اليمن، منذ يوم الاثنين، الموافق 18 من الشهر الجاري.

وقال مسؤول حكومي، "تم إطلاق سراح الكوريين الجنوبيين الاثنين في فجر اليوم الأربعاء بتوقيت كوريا، وتم التأكد من أنهما في أمان"، وفقا لوكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.

وكانت جماعة "أنصار الله" الحوثيين احتجزت سفينتين كوريتين وسفينة سعودية في المياه على بعد 15 ميلا من جزيرة كمران في اليمن، في غضون الساعة 3:50 فجر يوم 18 نوفمبر، أثناء توجهها إلى ميناء بربرة في الصومال، من ميناء جازان في السعودية.

وأرسلت كوريا الجنوبية امس الثلاثاء، مدمرة إلى موقع احتجاز السفينتين التابعتين لها.

وذكرت وكالة يونهاب أن "الحكومة الكورية الجنوبية أرسلت مدمرة (كانغ -كام -تشان) التي كانت تقوم بمهامها لمكافحة القراصنة قبالة السواحل الصومالية، إلى مكان الحادث. ومن المتوقع أن تصل إليه يوم الخميس".