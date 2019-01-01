الوزير غير راضٍ عن أداء اتصالات حماة.. شركات إنترنت خاصة منافسة للسورية للاتصالات في 2022

جهينة نيوز

دشن وزير الاتصالات والتقانة إياد الخطيب صباح أمس مكتب بريد سلمية الجديد وتفقد سير العمل بمركز الاتصالات فيها.

وأكد الوزير لـ«الوطن» أن هذه الجولة للاطلاع على واقع عمل المؤسسات التابعة للوزارة في حماة والخدمات التي تقدمها للمواطنين داعياً لأن يكون بريد سلمية والمراكز الأخرى أيضاً أنموذجاً جديداً مطوراً في خدماته وإيجاد آلية لتحقيق ربح أكثر يعود بالنفع على هذه المراكز، لافتاً إلى أن قطاع الاتصالات آمن ومبني على أسس علمية دقيقة.

بدوره أكد محافظ حماة محمد الحزوري خلال التدشين وجوب الارتقاء بمستوى أداء الخدمات والعمل بروح الفريق الواحد لتقديم أفضل الخدمات التي يقدمها مركز البريد لتسهيل أمور المواطنين.

واطلع الوزير في حماة على واقع عمل مديرية بريد حماة وعلى الخدمات التي تقدمها للمواطنين والتقى عدداً من المراجعين للاستفسار عن الخدمات التي تقدم لهم مؤكداً أنه يجب أن تكون صالة خدمة المواطن نموذجية وضرورة وضع خطط للعمل والانتقال من الخسارة إلى الربح بما يعود بالنفع على الوطن والمواطن.

وخلال لقائه أسرة البريد والاتصالات بقاعة الاجتماعات بالمحافظة أبدى الوزير عدم رضائه عن أداء فرع المؤسسة العامة للبريد بحماة، حتى أنه سأل اثنين من رؤساء المفاصل الإدارية فيه رأيهم بالخدمات التي يقدمها للمواطنين، فلم ينبسا ببنت شفة، فقال حينها الوزير: «عدم الإجابة هو إجابة بحد ذاته»!

واستمع الوزير إلى هموم ومعاناة المراكز البريدية والهاتفية بالمحافظة، وخصوصاً من حيث نقص العمال وشح الإمكانات وضعف الحوافز التي تشجع على العمل بإيجابية عالية ما ينعكس على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتطويرها باستمرار.

كما عرض بعض رؤساء المراكز تعرض مراكزهم للإرهاب والتخريب وسرقة محتوياتها، وضرورة إعادة ما يحتاج منها إلى تأهيل كلي أو جزئي وتأمين مستلزمات عملها الأساسية، ووعد الوزير بتلبية ما يمكن تلبيته منها فوراً.

كما عرض عدد من العمال في المراكز الهاتفية معاناتهم بالعمل من قلة وسائل النقل فوجه الوزير المدير العام للمؤسسة العامة للاتصالات ومدير فرعها بحماة، بتسليم عمال لحام الكابلات دراجات نارية فوراً وسد النقص بأسرع وقت ممكن.

ولم ينسَ الوزير أن يتوعد المقصرين بعملهم أو الذين يختلقون الأعذار والحجج الواهية لعدم خدمة المواطنين بالمحاسبة الشديدة، لأن المرحلة الراهنة تتطلب العمل بالمتاح والمتوافر من إمكانات مادية وفنية وموارد بشرية للنهوض بعمل مؤسسة البريد كي تكون قادرة على المنافسة ومواكبة التطورات العالمية والانتقال من الخسارة إلى الربح، وأن تتميز مؤسسة الاتصالات بخدماتها.

وشدد الوزير على ضرورة تحسين خدمة الاتصالات ولاسيما الانترنت وذلك استعداداً لدخول شركات خاصة بالعام 2022 منافسة للسورية للاتصالات بتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، مؤكداً ضرورة الاعتماد على الشبكات والكوابل الضوئية وتقليص الاعتماد على النحاسية غير القادرة على مواكبة التطور بالاتصالات ولاسيما الانترنت.

وقال الوزير: لم يعد مقبولاً عدم استثمار الشبكة والكوابل النحاسية المدفونة تحت الأرض منذ سنوات، وغير المستثمرة حتى اليوم!

وأعطى الوزير مهلة أقصاها 15 كانون الأول المقبل لمعالجة ضعف شبكة الانترنت بمحافظة حماة نتيجة الوصلات المفتوحة التي يجب معالجتها وإغلاقها.