الدفاعات الجوية تسقط عدة أهداف معادية في سماء ريف دمشق الجنوبي《فيديو》

الأربعاء, 20 تشرين الثاني 2019 الساعة 01:33 | شؤون محلية, أخبار محلية

سانا :الدفاعات الجوية تسقط عدة أهداف معادية في سماء ريف دمشق الجنوبي


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