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الدفاعات الجوية تسقط عدة أهداف معادية في سماء ريف دمشق الجنوبي《فيديو》
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الدفاعات الجوية تسقط عدة أهداف معادية في سماء ريف دمشق الجنوبي《فيديو》
الأربعاء, 20 تشرين الثاني 2019 الساعة 01:33 |
شؤون محلية
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أخبار محلية
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سانا :الدفاعات الجوية تسقط عدة أهداف معادية في سماء ريف دمشق الجنوبي
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