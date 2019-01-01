وزارة النفط: عودة جميع أقسام الإنتاج في مصفاة بانياس إلى العمل

جهينة نيوز:

أعلنت وزارة النفط والثروة المعدنية أن جميع أقسام الإنتاج في مصفاة بانياس عادت إلى العمل بعد الانفجار الذي وقع في أحد الخزانات في السابع من الشهر الجاري أثناء إجراء عمليات صيانة لإحدى وحدات الإنتاج في المصفاة وأدى إلى استشهاد عامل وإصابة خمسة آخرين.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن العمال والفنيين في مصفاة بانياس أتموا تفريغ الحاويات في قسم التحسين لتعود جميع أقسام الإنتاج إلى العمل ويبدأ إنتاج البنزين بعد إزالة كل الآثار الناتجة عن حادث الانفجار في المصفاة.

ونوهت الوزارة بجهود العاملين الذين عملوا على ارتفاع يقارب 65 متراً وبأوزان ثقيلة تم رفعها لتوضع في أمكنة محددة على ذلك الارتفاع ضمن مخاطر الرياح والتلوث بالغازات المتفجرة.