أبراج الأربعاء 20 تشرين ثاني مع سمر عمران

جهينة نيوز-خاص:

مولود ٢٠/ ١١: طيب حنون، بعيونه سر، حكيم نادرا ما يحتاج الاخرين صاحب مواهب لكن بحاجة للبلورة، متردد ومتسرع يتأثر بمشاعر الاخرين، له سحر خاص يحب الصداقة ويسعى لها ، لا يحب الوظيفة الروتينية، التغيير يلائمه، الفترة القادمة تحمل لك راحة، تتقلص فترة الشرود والخيال، شهرة كبيرة، تدقيق كبير عليك في مجال مهني. والنتيجة لصالحك، مصاريف بسبب تغييرات بامور البيت والميراث والعقارات

الحمل: متعب بعض الشيء لا تهدر طاقتك، يوم مناسب للتنقل من حال الى حال، حافظ على هدوء اعصابك، لا ترتكب اخطاء بامور عملية، البعض يحبطون عزيمتك ويسرقون طاقاتك، بعد الغيوم تشرق الشمس خذ قسطا من الراحة وانتبه لأعمالك

الثور: يوم جيد مثل الامس والاهتمام بمتطلبات الاحبة مناسب للاجتماعات والجلسات المهمة تتوضح بعض الامور وتفرح بتقربك من الاهل، الحظ لا يتخلى عاطفيا ولا ماديا، لا تعرض علاقاتك العاطفية للامتحان او الخطر، تمر بفترة متوترة، سهرات و لقاءات تقربك من الاهل

الجوزاء: تتحمس من الصباح لمشروع جديد يعزز استقرارك وتعيد النظر بالامور المالية وتحل الخلافات، عزز طاقاتك وابتعد عن الافكار السوداء، حاول ان تبتعد عمن ينقلون الاخبار السيئة، اشعر بالسعادة باشر مشاريعك بحيوية، خبر يزعجك على فرد من العائلة

السرطان: يوم جيد للحركة، تعبر عن ودك بمحبة، توصلها للاصدقاء والاهل عن طريق الزيارة او التواصل، لتكن امورك مدروسة حتى لا تصطدم بأحد، حاول ان تكون قريبا من الاصدقاء والجيران، تتنقل وتحصل على هدايا، مقابلة ناجحة، نهارك ناجح

الاسد: تركيزك على المال انتبه كي لا تُقحم في صفقات مشبوهة، او احد ما يشكك في كفاءتك، اعتمد الهدوء وتجنب

صرف الاموال عشوائيا، انت بأشد الحاجة للتحرك ضمن الحدود، لا تتردد في الافصاح عن مشاعرك خاصة اختيار الوقت المناسب، تسمع خبر يخص الامور المالية

العذراء: القمر ببرجك يحمل لك تجدد ويفتح بابك ويتطلب مرحلة جديدة، يوم جريء واذا حصل اي خطأ لا تفقد الصبر، حاول ان تفاوض وتدفع بمصالحك، اذا كنت تؤمن بذكاءك تجعل حلمك حقيقة، القمر ببرجك يعطيك طاقة ونشاط وسيطرة

الميزان: تظهر مسالة طارئة وتشعر بطباعك متقلبة انتبه لا تورط نفسك في اشياء جديدة، يوم مخيب للآمال، ربما تستاء من تصرفات احد من محيطك او يحصل التباس او سوء تفاهم، الحلول تدريجية، افكارك تتخطى اي عرقلة

العقرب: حظ جيد، اطمئنان وتتجدد اعمالك، تزداد حماستك لتخوض اعمال جديدة، لا تضيع وقتك، الظرف داعم، يناسبك ولا يخذلك الحظ، عزائم ودعوات للغداء والعشاء

القوس: تركيزك على العمل تقلب المعطيات لصالحك، الجو ضاغط بسبب كثرة واجباتك يتزامن مع استقبال وتوديع، تشعر بالمسؤولية تسمع سر يزعجك، لذلك تحتاج لترميم بعض الجسور التي تصدعت، حاول ان تتحالف مع الاقوياء، حدد اولوياتك الاضواء مسلطة على قدراتك لذا انتبه من وعد كاذب.

الجدي: تتهيأ لنجاحك وتتوصل لقناعة جديدة لا مانع من تقديم تضحية بجميع الاحوال، يومك فيه امور مالية ومعاملات قانونية ويلتمس محيطك الحكمة من تصرفاتك، مناسب لتكسر الحواجز الوهمية، عن طريق الاتصال لمسافات بعيدة او استقبال او تقوم بتنقل لمسافة طويلة، سفر واهتمام بمشاريعك

الدلو: برنامج يضمن لك سير جميع مهامك، وظف مهاراتك، احتمال تهتم بمسألة خاصة، ابتعد عن الذكريات كن مثل الزهرة تفتح باستمرار، فرصة اي شيء تفكر فيه، الحظ حليفك مالي واجتماعي، اشكر الله على حظوظك، وعود وفواتير واستحقاقات

الحوت: تشعر بتوتر المزاج وتقلب الطباع، انتبه من مواجهة ومعاكسة، حاول ان تعمل وراء الكواليس، الجأ للذكاء والمنطق، لطف الاجواء وتجد تعاون مع الشركاء، لا مانع من غض الطرف عن تصرفات الحببب، تجنب التنقلات بسبب العرقلة لديك