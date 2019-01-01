مشاورات روسية صينية لمواجهة التدخل الخارجي في شؤون الدول ذات السيادة

جهينة نيوز:

أعلن رئيس لجنة حماية سيادة الدولة بمجلس الاتحاد الروسي،أندريه كليموف أن البرلمانيين الروس والصينيين سيبحثون في 25 نوفمبر الجاري في بكين التصدي لمحاولات التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية للدول.

وقال كليموف، خلال مؤتمر صحفي بمقر المجموعة الإعلامية الدولية "روسيا سيفودنيا"، اليوم: "سنجري حوارا جادا للغاية في بكين مع نظرائنا الصينيين يتعلق بمواجهة التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة"، معربا عن أمله بأن تتيح هذه المشاورات إمكانية الخروج ببرنامج واحد وبرأي ونهج موحدين تجاه هذا الموضوع المهم للغاية.

وأضاف :"سنستمر في العمل في الاتجاه الروسي الصيني، بما في ذلك بشأن موضوع منع ومواجهة التدخلات الخارجية في شؤوننا".