"غازبروم" تملأ بالغاز خطي مشروع "السيل التركي" تمهيدا لتشغيله

جهينة نيوز:

أعلنت شركة "غازبروم" الروسية عن ملء خطي الأنابيب في مشروع "السيل التركي" بالغاز، وقرب انتهاء الأعمال التمهيدية التشغيلية لإطلاقه في أواخر 2019.

وقالت الشركة، في بيان: "دخلت أعمال التشغيل التمهيدية لإطلاق أنابيب غاز السيل التركي، الذي من المقرر أن يتم وفقا للجدول حتى نهاية 2019، مرحلتها النهائية. وحتى الوقت الراهن، جرى ملء الخطين بالغاز، بدءا من المنشآت الساحلية في مدينة أنابا وصولا إلى جناح الاستقبال في بلدة قييكوي على شواطئ تركيا".

و"السيل التركي" مشروع من خطي أنابيب لضخ الغاز من روسيا إلى تركيا وبعض دول أوروبا عبر قاع البحر الأسود والأراضي التركية، وتبلغ قدرته الإجمالية 31.5 مليار متر مكعب سنويا.

وسيغذي خط الأنابيب الأول، الذي يصل طوله إلى 930 كيلومترا ويمر عبر قاع البحر الأسود، تركيا، بينما من المقرر أن يلبي الخط الثاني، الذي يعبر الأراضي التركية وصولا إلى حدودها من دول الجوار وطوله 180 كيلومترا، احتياجات دول شرق وجنوب أوروبا.