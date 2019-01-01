لهذه الأسباب اجعل البصل أساسى فى وجبة الإفطار

جهينة نيوز:

هناك العديد من الأطعمة يأتي تناول البصل، معها مهم كالرنجة والفسيخ والفول، كما أنه يتدخل في إعداد وطهي العديد من الأطعمة المحشي والسبانخ، فهو له طعم مميز وخاص بالرغم من رائحته النفاذة إلا أن له عشاق كثيرون.

يحتوي البصل علي العديد من العناصر الغذائية الهامة لجسم الإنسان، والفيتامينات، فهو مصدرقوي لمضادات الأكسدة والكولاجين والعديد من العناصر الأخري، وننشر في التقريرالتالي فوائد البصل . وفقا لموقع ” webmed “.

– تناولك للبصل يوميا يساهم بشكل كبير في تقوية جهازك المناعي، والحد من الإصابة بالأمراض المناعية المختلفة.

– يقلل البصل فرص إصابتك بمرض السرطان، ولذا ينصح بتناوله يوميا.

– يعد من الأطعمة الهامة التي تساهم بشكل كبير في انتاج الكولاجين للبشرة وتقليل ظهور علامات تقدم العمر والتجاعيد.

– يعمل علي تنقية الجسم من السموم المتراكمة داخله، ويساهم بشكل كبير في تنظيفه.

– عكس الشائع فتناولك للبصل يساهم بشكل كبير في تقوية عملية الهضم والحد من التعرض أو الإصابة بمشاكل في المعدة أوالقولون.

ونصح التقرير بضرورة تناول البصل يوميا مع وجبة الإفطار، فهولا يتسبب في شعورك بالخمول أوالتعب أو الرغبة في النوم، ولكن عليك تناول بقدونس بعده للحد من صدور روائح غير مفضلة من الفم.

اليوم السابع