تأجيل فعاليات مسيرات العودة المقررة الجمعة المقبلة

الثلاثاء, 19 تشرين الثاني 2019 الساعة 20:24 | سياسة, عربي

تأجيل فعاليات مسيرات العودة المقررة الجمعة المقبلة

جهينة نيوز:

قررت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، تأجيل فعاليات الجمعة القادمة المقررة يوم 22/11/2019م للجمعة التي تليها بتاريخ 29/11/2019م.

وقد أعلنت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار عن تأجيل فعاليات الجمعة القادمة المقررة يوم 22/11/2019م للجمعة التي تليها بتاريخ 29/11/2019م “ذكرى قرار تقسيم فلسطين الباطل”.

وعزت الهيئة أسباب التأجيل لإفساح المجال لجماهير شعبنا لمواصلة مؤازرة ذوي الشهداء والجرحى والمتضررين من العدوان الصهيوني الغاشم.

جدير بالذكر، أن الاحتلال شن على قطاع غزة عدواناً كبيراً في 10/11/2019، بدأ باغتيال قائد سرايا القدس في المنطقة الشمالية بهاء أبو العطا وأدى لاستشهاد 35 مواطناً بينهم 9 أطفال و3 نساء.

فلسطين اليوم


أخبار ذات صلة


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا