أوساط صهيونية تتحدث عن تغير المعادلة في الجولان المحتل

جهينة نيوز:

معادلة ردع جديدة على الحدود مع الجولان المحتل تقضي برد مباشر على اي اعتداء صهيوني على حرمة الاراضي والاجواء السورية ، هذا ما خلص اليه التقدير الاسرائيلي لعملية اطلاق عدد من الصواريخ نحو الجولان المحتل ردا على ما ألمحت اليه وسائل اعلام العدو من عدوان صهيوني على سوريا في اليومين الماضيين.

وبالسياق، قال المحلل العسكري الصهيوني روني دانيال “التغيير حصل في الموقف الايراني الذي قال قبل شهرين انه سيجري من الان وصاعدا الرد على كل هجوم ينسب لاسرائيل ، وربما هذا ما حصل حيث يعتقد الايرانيون أن اسرائيل فعلت شيئا فأتى الرد ، فالمعادلة تغيرت وهي الرد على كل هجوم اسرائيلي كما انه ليس من مصلحة اسرائيل توسيع المواجهة”.

أما المحلل العسكري الصهيوني يوسي يهوشوع قال “لقد حصلت عدة أمور في الساعات الاخيرة ، وهناك من نفَّذ هجوما ومن رد عليه ، والسؤال كيف ستتعامل الحكومة الاسرائيلية ووزير الدفاع الجديد الذين عليهم بلورة موقف جديد ، في السابق كان امامنا بطاقة فيها متسع من النقاط والان جاء الايرانيون ليقول لنا ان هناك بطاقة جديدة ومقابل كل هجوم سيحصل ردا”.

الصواريخ التي اطلقت من سوريا احدثت حالة من الهلع والرعب بين المستوطنين ، فيما رفع رؤوساء البلديات في الجولان المحتل صوتهم للمطالبة بتحصين مستوطناتهم في وجه التحدي الجديد.

من جهتها، اعتبرت نتالي شمتوف مراسلة القناة 12 الصهيونية انه “اضافة للخوف والقلق الكبيرين لدى سكان الجولان والجليل الاعلى بعد سماع صفارات الانذار ، فان هناك الامكانية في تكرار هذا الحادث كبيرة جدا ، لذا هناك حالة من الحذر والتأهب الكامل من قبل السلطات التي تفترض أن هذا الامر يمكن أن يتكرر”.

وقال رئيس مجلس مستوطنة الجليل الاعلى غيورا زيتس “قرابة الساعة الخامسة فجرا سمعنا صفارات الانذار في شمال هضبة الجولان وبعض مستوطنات الجليل الاعلى والامر المهم علينا في هذه المناطق أن نلزم الاماكن المحصنة وننتظر قرابة عشر دقائق”.

معلقون صهاينة حذَّروا من عجز منظومة القبة الحديدية عن توفير الحماية في الشمال في نفس الوقت الذي يشهد تصعيد مقابل قطاع غزة ودعوا الى طرح الموضوع للنقاش من اجل معالجة هذا التحدي .

المنار