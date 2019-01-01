الاحتلال يزعم انه اعترض الصواريخ التي اطلقت من سوريا على مواقعه

جهينة نيوز:

زعم جيش العدو الإسرائيلي أنه تم اعتراض 4 صواريخ من قبل القبة الحديدية أطلقت من سوريا نحو الارضي المحتلة، مشيرا إلى عدم سقوط أي منها داخل البلاد.

وقال المتحدث باسم جيش العدو الإسرائيلي، أفيخاي إدرعي إنه "جرى تفعيل إنذارات في منطقة الجولان (المحتل) وتم اعتراض 4 صواريخ أطلقت من منطقة سوريا نحو (إسرائيل) صباح اليوم الثلاثاء".

و كانت وسائل اعلام العدو قالت ان الصواريخ التي اطلقت من سوريا احدثت حالة من الهلع والرعب بين المستوطنين ، فيما رفع رؤوساء البلديات في الجولان المحتل صوتهم للمطالبة بتحصين مستوطناتهم في وجه التحدي الجديد.

هذا و لم يصدر اي تصريح رسمي سوري بخصوص الموضوع, و كانت سورية في وقت سابق و في معرض الرد على الاعتداءات الاسرائيلية طلقت القوات السورية 54 صاروخ باتجاه مواقع العدو الاسرائيلي دون ان تعلن ذلك و لكن اكد الامين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله النبأ مؤكداً ان بعض هذه الصواريخ من العيار الثقيل.