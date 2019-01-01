شهيدان مدنيان وإصابة امرأة إثر انفجار لغم من مخلفات إرهابيي (داعش) بريف حمص الشرقي

الثلاثاء, 19 تشرين الثاني 2019 الساعة 19:08 | شؤون محلية, أخبار محلية

شهيدان مدنيان وإصابة امرأة إثر انفجار لغم من مخلفات إرهابيي (داعش) بريف حمص الشرقي

جهينة نيوز:

استشهد مدنيان وأصيبت امرأة بجروح جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات تنظيم “داعش” الإرهابي في قرية توينان بريف حمص الشرقي.

و انفجر لغماً أرضياً زرعه إرهابيو تنظيم “داعش” قبل اندحارهم في قرية توينان بمحيط مدينة السخنة ما تسبب باستشهاد مدنيين اثنين وإصابة امرأة بجروح.

وعمدت التنظيمات الإرهابية إلى زرع الألغام والعبوات الناسفة وتفخيخ المنازل والشوارع الرئيسة والأراضي الزراعية قبل اندحارها من القرى والبلدات والمناطق التي كانت تنتشر فيها لدب الذعر والهلع في نفوس السكان المحليين ومنعهم من العودة إلى منازلهم وممارسة أعمالهم وحياتهم اليومية المعتادة


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