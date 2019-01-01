شهب الأسديات في سماء سوريا حتى الـ 22 من الجاري في هذا الوقت

جهينة نيوز:

تشهد السماء هذه الأيام وحتى الـ 22 من الشهر الجاري ظاهرة “شهب الأسديات” ويكون دخولها للغلاف الجوي ظاهريا من جهة كوكبة الأسد.

وحسب نائب رئيس الجمعية الفلكية السورية عبد العزيز سنوبر فإن متوسط عدد الشهب بين 10 و 20 شهابا في الساعة وقد يزيد في الأماكن التي تتمتع بأجواء صافية وخالية من التلوث الضوئي والتوقيت الأفضل للرصد بعد منتصف الليل في جهة الشرق موضحا أنها سميت بالأسديات نسبة الى كوكبة الأسد التي تظهر الشهب وكأنها قادمة منها.

والشهب عبارة عن غبار وحصى صغيرة تدخل الغلاف الجوي وعند احتكاكها بهذا الغلاف وهي بسرعة 70 كم بالثانية تحترق وتبدو على شكل سهم ناري ارتفاعه عن الأرض نحو 80 إلى 100 كم أي انه لا يشكل أي خطورة.