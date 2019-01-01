ميسي بطل عرض سيرك "دو سوليه " في برشلونة

جهينة نيوز:

يواصل سيرك "دو سوليه " المكرس للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عروضه في حديقة بارك ديل فوروم في مدينة برشلونة الإسبانية.

وأقيم حفل خاص بمناسبة الترويج للعرض الجديد الخاص بفرقة سيرك "دو سوليه" تحت اسم "ميسي 10"، والذي يروي قصة نجاح شاب يملك طموحا وإصرارا على تجاوز العوائق ليصبح أفضل لاعب "رقم 10" في العالم وحاز على جائزة الكرة الذهبية خمس مرات.

وأقيم العرض الأول بتاريخ العاشر من تشرين الأول الماضي، بحضور ليونيل ميسي برفقة زوجته أنتونيلا روكوزو، مع بعض لاعبي برشلونة الحاليين والسابقين. وسوف تستمر العروض حتى 4 كانون الثاني 2020.

الجدير بالذكر أن شركة" فايبر" مملوكة للراعي الرسمي لنادي برشلونة لكرة القدم. وينشر في مجتمع "ميسي 10"، أحدث الأخبار حول السيرك، وكذلك الصور ومقاطع الفيديو من البروفات والعروض. يمكن للمشتركين المشاركة في سحوبات رحلة إلى عاصمة كتالونيا لحضور الحدث.