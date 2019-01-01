مروان خوري يُثير القلق حول حالته الصحية

جهينة نيوز:

ألغى الفنان مروان خوري، حفله المقرّر إقامته في المكسيك في 22 الشهر الجاري، بعد أيام قليلة من إلغاء حفل آخر في سلطنة عمان، بسبب تدهور حالته الصحية وإصابته بالتهاب رئوي حاد.

ونشر خوري عبر "تويتر" و"انستغرام" منشور جاء فيه :"إلى المحبين الأعزاء للأسف ونتيجةً للإجهاد والسفر ومحاولتي لإتمام حفلاتي على أكمل وجه إلا أن ذلك ضاعف من حدة الوضع الصحي مما أدى إلى إصابتي بالتهاب رئوي حاد يمنعني من إقامة حفل المكسيك بتاريخ 22 تشرين الثاني".

وأضاف :"لما تتطلبه الرحلة من جهد ولعدم إمكانية الغناء بشكل يرضيني وبالتالي يرضي الجمهور الكريم.. وبالتالي أقدم اعتذاري أيضًا للشركة المنظمة لما بذلته من جهد لتحقيق هذه الرحلة على أمل التعويض في عمل آخر".

وأثار البوست خوف متابعيه بشدّة، خاصة وأنه ظهر عليه المرض خلال حفله بالكويت، متمنين له دوام الصحة والعافية، كما طالبوه بنشر تطورات حالته أولاً بأول للاطمئنان عليه.

وأعرب خوري عن أمله في أن يتعافى سريعًا من وعكته الصحية والسماح له بالخروج من الفندق، لكي يتمكّن من الغناء أمام جمهوره في سلطنة عمان يومي الخميس والجمعة المقبلين، في دار الأوبرا السلطانية