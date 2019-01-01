اختراق آلاف الحسابات في "ديزني بلس" وبيعها في السوق السوداء

جهينة نيوز:

استطاعت منصة "ديزني بلس" استقطاب أعداد قياسية من المشتركين خلال اليوم الأول من إطلاقها، إلا أن الشكاوى انهالت عليها من قبل المستخدمين، ممن واجهوا مشاكل تقنية عند محاولة تسجيل دخولهم على حساباتهم أو مشاهدة أحد البرامج، ما أثار استنكار شريحة واسعة لاسيما وأن ذلك جاء بعد أشهر من الحملات الدعائية والعروض لجذب المشتركين.

وفيما طالبت شركة ديزني مستخدميها بالانتظار إلى حين قيام الفريق التقني بإصلاح هذه المشكلات، لاحظ المستخدمون وجود أسماء مجهولة وملفات تعريف إضافية تم إنشاؤها وإضافتها إلى حساباتهم، فيما أبلغ آخرون عن تغير بيانات تسجيل الدخول الخاصة بهم.

تعرضت آلاف من الحسابات لعملية اختراق على يد مجموعة من القراصنة، حيث تم بيعها بسعر أقل من 5 دولارات سنوياً، عبر منتديات ومواقع الإنترنت، مما دفع شركة ديزني لحظر عدد من الحسابات، والتي تتطلب عملية استعادتها من المستخدمين الاتصال بخدمة عملاء ديزني، للتحقق من بياناتهم وحل المشكلة.