الدببة القطبيّة على وشك الانقراض... والسبب؟

جهينة نيوز:

تحتاج الدبب القطبية إلى الجليد لتبقى على قيد الحياة، لكن للأسف، أنانيّة البشر هي السبب الرئيسي في تقلّصها. فهذه الدبب الجائعة والمنهكة تعاني من خطر الموت بسبب المجاعة.

ويُذكر أنّ الاحتباس الحراري أمر خطير جدّاً لأنّه يمكن أن يقضي على الكائنات بأكملها بحلول نهاية هذا القرن.

ووفقاً لموقع "ميرور" البريطاني، أشار خبير بيئي إلى أنّه إذا لم تُتخذ الإجراءات اللازمة في أسرع وقت، فستختفي جميع الدببة قريباً.

وتجدر الإشارة إلى أنّ الاحتباس الحراري سبّب في اختفاء قسم كبير من الغطاء الجليدي، ولا يقتصر الأمر على قلّة كمية الجليد فقط، بل أصبح للدببة فرصة أقل للصيد، الأمر الذي يؤدي إلى موتها.

وعلّق رئيس العلماء في منظمة الدببة القطبية الدّولية على الموضوع قائلاً: "نحن في أزمة مناخية خطيرة، إننا نتحدث عن اختفاء كائنات سيعاني من آثارها العالم أجمع. أمّا اختفاء الجليد القطبي، فهو أمر بالغ الأهمية"