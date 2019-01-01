ليونارد دي كابريو ثائر على استراليا.. والسبب؟

جهينة نيوز:

تأثر النجم العالمي ليوناردو دي كابريو بالحرائق التي اجتاحت غابات أوستراليا، ودعا إلى "إصلاح جذري" للمحافظة عليها.

وفقاً لموقع "دايلي ميل"، نشر نجم هوليوود في حسابه عبر "انستغرام" صور الدمار الذي سببته الحرائق في كوينزلاند، ودعا ليو جميع الأوستراليين في منشوره إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة في أسرع وقتٍ ممكن، مشيراً إلى معدل انقراض الحيوانات في البلاد الذي يرتفع رويدًا رويدًا.

ويُذكر أنّ دي كابريو لطالما ناضل من أجل مسألة التغيّر المناخي، فأسس جمعية خيرية تحمل اسمه في عام 1998 لحماية "رفاهية جميع سكان الأرض".