هازال كايا تضع مولودها الأول

جهينة نيوز:

وضعت الممثلة التركية المحبوبة هازال كايا مولودها الأول من زوجها الممثل علي أتاي، مساء أمس الإثنين في أحد المستشفيات الخاصة. وبحسب ما ذكرت المواقع التركية أنها والمولود بخير وصحة جيدة.

هازال التي أصبحت أُماً للمرة الأولى، أطلقت على مولودها اسم فكرت، وقد أطلق روّاد مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار خبر ولادتها، عليها لقب "أم فكرت" تيمناً باسم مولودها الأول.

هازال لم تنشر بعد أي صورة لها ولطفلها،لكن استعان محبوها بصورة ومقطع فيديو لها من مسلسل "حكايتنا" الذي تظهر فيه وهي تحمل طفلاً رضيعاً وتم تداول الصورة بكثرة مع خبر ولادتها.

وكان آخر ظهور لهازال كايا قبل ولادتها منذ يومين حيث التقطتها عدسات "الباباراتزي" وهي خارجة من صالون تصفيف الشعر، عندما اقتربوا منها للحديث إليها حول حريق منزلها الذي حصل منذ أسبوع، اعتذرت أنها تريد الذهاب مشيرةً إلى أنها بخير وشكرت الصحافة.