أردوغان: أبلغت ترامب أننا لن نتخلى عن "إس 400" الروسية

جهينة نيوز:

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه أبلغ نظيره الأمريكي دونالد ترامب، خلال محادثاتهما في واشنطن الأسبوع الماضي أن أنقرة لن تتخلى عن منظومة الدفاع الصاروخي "إس 400"، التي اشترتها هذا العام من روسيا على الرغم من احتجاج شريكتها في حلف شمال الأطلسي.

وعقد أردوغان وترامب محادثات، في البيت الأبيض، في وقت سابق، للتغلب على الخلافات المتصاعدة بين بلديهما المتحالفين.

وتقول واشنطن إن منظومة "إس-400" تشكل تهديدا لطائراتها "إف 35" المقاتلة وعلقت مشاركة تركيا في برنامج تصنيع الطائرة، التي كانت قد تعاقدت على شرائها.

وجاءت تصريحات أردوغان خلال حديثه إلى أعضاء حزبه العدالة والتنمية في البرلمان، اليوم الثلاثاء، بحسب ما ذكرته وكالة "رويترز".

وأوضح أنه "أبلغ ترامب، أنه إذا أصرت الولايات المتحدة على موقفها المتصلب، بشأن طائرات "إف - 35"، فإن تركيا ستسعى للحصول على بدائل للوفاء باحتياجاتها الدفاعية على الأمد المتوسط.

وبدأت عمليات تسليم أنظمة الدفاع الجوي الروسية "إس-400"، التي تسببت في أزمة بالعلاقات بين تركيا والولايات المتحدة، في منتصف تموز.

وفي منتصف أيلول، اكتملت المرحلة الثانية من تسليم المنظومة، فيما طالبت واشنطن بإلغاء الصفقة، مقابل الحصول على أنظمة "باتريوت" الأمريكية، مهددة بتأخير أو حتى إلغاء بيع أحدث المقاتلات "إف-35" إلى تركيا، وكذلك فرض عقوبات.