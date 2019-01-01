الرئيس عون: الحكومة الجديدة تضم اختصاصيين وممثلين عن الحراك الشعبي

جهينة نيوز:

أبلغ الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، المنسق الخاص للأمم المتحدة في ​لبنان​ يان كوبيتش، مواصلة جهوده واتصالاته لتشكيل حكومة جديدة يتوافر لها الغطاء السياسي اللازم.

وقال عون خلال استقباله كوبيتش في قصر بعبدا، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة الجديدة ستضم ممثلين عن مختلف المكونات السياسية في البلاد ووزراء تكنوقراط من ذوي الاختصاص والكفاءة والسمعة الطيبة، إضافة إلى ممثلين عن الحراك الشعبي، وذلك حسب الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام.

وأكد أنه سوف يحدد موعدا للاستشارات النيابية الملزمة، فور انتهاء المشاورات التي يجريها مع القيادات السياسية المعنية بتشكيل الحكومة​، والتي تهدف إلى إزالة العقبات أمام هذا التشكيل وتسهيل مهمة الرئيس المكلف منعا لحصول فراغ حكومي في البلاد.

وشدد الرئيس عون، خلال اللقاء، على أن الأوضاع الاقتصادية والمالية قيد المراقبة وتتم معالجتها تدريجيا، وآخر ما تحقق في هذا الإطار إعادة العمل إلى المصارف بالتنسيق مع مصرف لبنان وبعد توفير الأمن اللازم للعاملين فيها.

على صعيد آخر، أكد عون، للمنسق الأممي أن "لبنان متمسك بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701، بالتعاون مع القوات الدولية لتطبيقه كاملا على رغم الخروقات الإسرائيلية المستمرة، إضافة لإدعاءات إسرائيل بوجود صواريخ موجهة نحو الأراضي المحتلة.