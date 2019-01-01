وسط اجراءات أمنية مشددة المحتجون اللبنانيون يقفلون مداخل المجلس النيابي لمنع النواب من الوصول إليه

جهينة نيوز:

بدء المحتجون منذ صباح اليوم التجمع في محيط مجلس النواب في بيروت وسط اجراءات أمنية مشددة وذلك حسبما افادت الوكالة الوطنية للاعلام.

كما تجمع اعداد من المحتجين وسط بيروت في محاولات لازالة الأسلاك الشائكة للوصول الى مجلس النواب كما فتح مشاركون في الاحتجاجات في عكار الطرق تسهيلا للمشاركة في اعتصام بيروت.

واكدت قناة المنار ان المحتجين اقفلوا مداخل المجلس النيابي لمنع النواب من الوصول الى المجلس.

واشارت القناة الى ان المصارف في صيدا فتحت ابوابها في ظل اغلاق المدارس والثانويات وطرقات طرابلس سالكة باستثناء البداوي ومسارب ساحة النور.