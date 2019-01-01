السفارة الأمريكية تحذر مواطنيها من السفر إلى غرب القدس والضفة الغربية وغزة

جهينة نيوز:

حذرت السفارة الأمريكية لدى كيان الاحتلال الاسرائيلي المقامة في القدس المحتلة، اليوم الاثنين، مواطني الولايات المتحدة من السفر إلى غرب القدس أو إلى الضفة الغربية أو قطاع غزة.

وجاء تحذير السفارة فور صدور تصريحات وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، بشأن تخفيف موقف إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، من مسألة المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، واعتبار أنها "لا تخالف القانون الدولي".

و كان بومبيو اعلن ان المستعمرات الاسرائيلي في الضفة الغربية لا تخالف القانون الدولي حسب مزاعم وزير الخارجية الامريكي.