السعودية تستنجد بأمريكا وبريطانيا وفرنسا لمواجهة الطيران المسير اليمني

جهينة نيوز:

يعكف قادة القوات الجوية في أمريكا وبريطانيا وفرنسا على تدارس وسائل وتقنيات جديدة تحمي المملكة السعودية من خطر الطيران المسير.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس” أن قائد القوات الجوية السعودية الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز، خلال ترأسه وفد المملكة في معرض “دبي للطيران2019” ومؤتمر “دبي الدولي لقادة القوات الجوية” عدة لقاءات شملت رئيس أركان القوات الجوية الأمريكية ديفيد جولدفين، وقائد القوات الجوية الفرنسية لافينية، لبحث ما أسماه التهديدات التي تتعرض لها منطقة الخليج.

ووفقا للوكالة، فقد حذر قادة القوات الجوية في أمريكا وبريطانيا وفرنسا وخبراء في مجال سلاح الجو، خلال المؤتمر الذي حمل شعار “بناء قوة قتالية أكثر مرونة، قادرة على التكيف وتحقيق التوازن بين الحلول العالية، والمنخفضة التقنية”، من خطر الطائرات المسيرة، “التي باتت تستخدم في ضرب أهداف مدنية وعسكرية في منطقة الخليج”.

يذكر أن الطيران المسير اليمني أثبت تفوقا فريدا في ضرب الأهداف السعودية وكذلك الإماراتية، حيث فشلت أنظمة الدفاع الأمريكية المتطورة في التصدي لها ما شكل ضربة قاصمة لسمعة السلاح الأمريكي وخسائر كبيرة تكبدتها دولتا العدوان على اليمن.