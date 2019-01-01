ايران تكشف عن سقوط شهداء من قوى الامن برصاص مثيري الشغب

جهينة نيوز:

أعلن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي اليوم أن نحو 80 بالمئة من المشكلات التي أدت إلى خروج المحتجين تم حلها بينما يتم العمل على حلها جميعا في غضون اليومين المقبلين.

ونقلت وكالة إرنا الإيرانية عن ربيعي قوله في مؤتمر صحفي “إن الحكومة الإيرانية تعتبر الاحتجاج من حق الشعب لكن أعمال الشغب تختلف عن الاحتجاج وعلى المواطنين النأي بأنفسهم عن صفوف المشاغبين” لافتا إلى أنه طبقا للتقارير قام مثيرو الشغب في بعض المدن باستخدام الأسلحة النارية.

وأشار ربيعي إلى استشهاد وإصابة عدد من أفراد قوى الأمن الداخلي خلال الاعتداءات التي وقعت في أحداث الشغب خلال الأيام الماضية وقال إن سلوك مثيري الشغب يتطابق مع الإرهابيين حيث أن البعض يرتدي الأقنعة ويمارس العنف بمهنية.

ولفت ربيعي إلى وجود حاجة لإصلاحات اقتصادية في إيران بوجود حظر أو دونه مشيرا إلى أن أحد أهداف خطة تعديل سعر البنزين السعي لتطبيق العدالة الاجتماعية أو على الأقل التحرك بهذا الاتجاه.