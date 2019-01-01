بعد يوم حافل من القمع الوحشي في باريس .. فرنسا تدعو ايران لاحترام حق التظاهر

جهينة نيوز:

هناك فرق كبير بين من يحرق المصارف و الجوامع و المصاحف في ايران و بين من يتظاهر بسلمية في شوارع فرنسا و برقي و اغاني, و كذلك هناك فرق بين تعاطي السلطات الايرانية مع المخربين و احترام حق المتظاهرين من المدنيين و بين القمع الوحشي الذي قامت به قوات الامن الفرنسي بحق المدنيين الفرنسيين و الذي وصل الى الضرب بعنف بدون سبب و جر الفتيات من شعرهن, و تكسير كاميرات المصورين, و رغم ذلك و رغم كل القمع الذي عانى منه المدنيين الفرنسيين على مدار عام لم تخجل باريس من دعوة إيران الى احترام حق التظاهر رغم ان ايران لم تمنع التظاهر يوماً.

وقالت الخارجية الفرنسية في بيان إنها "تتابع باهتمام المظاهرات التي تشهدها عدة مدن إيرانية، وتأسف لمقتل عدد من المتظاهرين في الأيام الأخيرة".

وأكدت فرنسا على "تمسكها بحرية التعبير والحق بالتظاهر بشكل سلمي".

وتشهد المحافظات الفرنسية احتجاجات واسعة تقودها السترات الصفراء منذ عام و تعرضت للقمع الوحشي من قبل الامن الفرنسي وسط صمت لمنظمات حقوق الانسان رغم ان مئات مشاهد توثيق التعذيب و العنف تم نشرها على الانترنيت, فيما شهدت ايران احتجاجات اثر رفع اسعار البنزين استثمرها مخربون قاموا بحرق المصارف و الجوامع.