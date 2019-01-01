بكين تطالب واشنطن بـ"الكف عن استعراض العضلات"

جهينة نيوز:

طالبت وزارة الدفاع الصينية العسكريين الأمريكيين بـ "التوقف عن استعراض العضلات" في بحر الصين الجنوبي، المتنازع عليه بين بكين وعدة دول مجاورة.

وأكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، وو تشيان، للصحفيين في بانكوك، أن ملف بحر الصين الجنوبي كان بين المواضيع المطروحة، اليوم الاثنين، على أجندة أول لقاء شخصي بين وزيري دفاع الصين والولايات المتحدة، وي فنغ خه، ومارك إسبر، في العاصمة التايلاندية.

وذكر المتحدث أن اللقاء بين الوزيرين، والذي استغرق نحو نصف ساعة، كان "إيجابيا وبناء وشهد توافقا بين الطرفين في مجالات مختلفة"، معربا في الوقت نفسه عن "معارضة بكين الشديدة لتواجد القوات البحرية الأمريكية في بحر الصين الجنوبي".

وجدد المتحدث تصميم الصين على "حماية سيادة أراضيها وضمان حقوقها ومصالحها البحرية" في المنطقة، مضيفا: "الجانب الصيني حث الولايات المتحدة على الكف عن استعراض العضلات في بحر الصين الجنوبي والامتناع عن استفزازات وتصعيد التوتر هناك"، موضحا أنه على واشنطن "التوقف عن التدخل في بحر الصين الجنوبي ووقف الاستفزازات العسكرية".

ومن جانبه، أعلن إسبر للصحفيين عقب اللقاء أن الطرفين اتفقا على استمرار التواصل والتفاوض بغية مواصلة إحراز تقدم في مسائل مختلفة.