بوتين يؤكد في اتصال هاتفي مع ماكرون ضرورة التصدي الفعال للتهديد الإرهابي في المنطقة

جهينة نيوز:

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ضرورة التصدي الفعال للتهديد الإرهابي وضرورة تقديم وتنظيم المساعدات الإنسانية الشاملة في سورية.

وجاء في بيان أصدره الكرملين وأورده موقع روسيا اليوم عقب اتصال هاتفي بين بوتين ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه تم بحث التطورات في سورية والأزمة الأوكرانية إضافة إلى عدد من القضايا الثنائية والدولية الأخرى.

وأضاف البيان “إن الرئيسين ناقشا الأوضاع في سورية وشددا على أهمية انطلاق أعمال لجنة مناقشة الدستور إضافة إلى تنظيم المساعدة الإنسانية الشاملة للبلاد”.

كما تطرق الجانبان بحسب بيان الكرملين إلى تطورات القضية الأوكرانية وعدد من المسائل الحيوية في إطار الحوار الروسي الفرنسي واتفقا على الاستمرار في الاتصالات بين البلدين على مستويات عدة ولا سيما التصدي الفعال للتهديد الإرهابي في المنطقة.