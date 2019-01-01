الحشد الشعبي يحتجز عائلات مسلحين من "داعش" تسللوا من الأراضي السورية

جهينة نيوز:

أعلنت قوات الحشد الشعبي في العراق اليوم الاثنين، احتجاز عائلات عدد من مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي جاءت بطريقة غير قانونية من مخيم الهول السوري إلى محافظة نينوى شمالي العراق.

وقال الحشد الشعبي في بيان على موقعه الالكتروني، إن "قوة من قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي احتجزت عددا من عوائل داعش أثناء عبورهم لمحافظة نينوى قادمين من مخيم الهول السوري".

وأضاف أن "عبور هذه العوائل تم بمساعدة مهربين وقامت قوة الحشد بتسليمهم إلى القوات الأمنية المختصة لإجراء التحقيق معهم".

وأعلن العراق، في كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد معلنا إقامة "خلافة إسلامية".

وتواصل القوات الأمنية العراقية عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا، بينما تتمركز قوات الحشد الشعبي على الشريط الحدودي مع سوريا للتصدي لمحاولات تسلل عناصر التنظيم الإرهابي المتكررة.