فيلم سعودي يفتتح مهرجان المرأة الإسرائيلي

جهينة نيوز:

أعلن الكيان الإسرائيلي عبر وزارة خارجيته أن فيلم المخرجة السعودية هيفاء المنصور سيكون فيلم الافتتاح في مهرجان سينما المرأة الإسرائيلي، المقرر إقامته في كانون الأول المقبل.

وقالت الخارجية الإسرائيلية، عبر حسابها على تويتر "إسرائيل بالعربية"، إن "فيلم المرشحة المثالية للمخرجة السعودية هيفاء المنصور سيفتتح مهرجان سينما المرأة الإسرائيلي الذي سيقام في مدينة القدس المحتلة في الشهر المقبل".

وأشار حساب إسرائيل بالعربية إلى أن "الفيلم السعودي حاز على جائزة لجنة التحكيم في مهرجان البندقية ويمثّل المملكة العربية السعودية في منافسات جائزة أوسكار".

ويتناول فيلم "المرشحة المثالية" قضية تمكين المرأة عبر قصة طبيبة تتجاوز العوائق الاجتماعية وترشح نفسها للانتخابات. والفيلم من إخراج هيفاء المنصور، كما شاركت في تأليفه مع براد نيمن، ومن بطولة ميلا الزهراني ونورة العوض

وكان موقع إخباري إسرائيل نسب إلى هيفاء المنصور تصريحات بأنها لا تمانع العمل مع مخرجين إسرائيليين، وهو الأمر الذي أثار ضجة في تموز عام 2018، ولكن سرعان ما نفت المنصور تلك التصريحات، قائلة إنها "تعمل فقط مع الدول المسموح بها بشكل رسمي