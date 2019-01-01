حملة لقاح مدرسية تشمل 85 ألف طالب في ريف حماة الشمالي الغربي

جهينة نيوز:

بدأت الفرق الطبية والتمريضية في حماة بتنفيذ حملة لقاح مدرسية للعام الدراسي 2019–2020 لطلاب الصف الأول والسادس وذلك لاستكمال لقاحهم وتحصينهم ضد الأمراض في قرى ريف حماة الشمالي الغربي المتاخمة لمناطق انتشار التنظيمات الإرهابية.

وذكر رئيس النقطة الطبية في قرية الفريكة الدكتور أنور كاسر علي في تصريح لسانا أن النقطة تشرف على تنفيذ حملة اللقاح في قرى ناعور شطحة والفريكة ونبل الخطيب وعين سليمو وخراب الشيخ وخراب قيطازو وعين جورين وجورين وناعور جورين وعين الحمام والبركة والبحصة الواقعة في أقصى الشريط الغربي الشمالي المتاخم للقرى التي تنتشر فيها التنظيمات التكفيرية.

وأشار علي إلى أنه رغم خطورة الأوضاع وتعرض فرق التلقيح لاعتداءات الإرهابيين إلا أنها أبدت شجاعة وإصراراً على تنفيذ الحملة وضمان نجاحها وحرصها على صحة وسلامة الطلاب في ريف حماة الشمالي الغربي.

بدوره بين مدير تربية حماة يحيى منجد أن حملة التلقيح المدرسي تشمل مختلف مناطق المحافظة ولا سيما في ريف حماة الشمالي الغربي وتستهدف طلاب الصفين الأول والسادس الذين يقدر عددهم بأكثر من 85 ألفاً.

ولفت رئيس دائرة الصحة المدرسية الدكتور أيمن عدي إلى أن اللقاحات التي تعطى لطلاب الصف الأول هي شلل فموي بالإضافة إلى ثنائي طفلي وكزاز ودفتيريا بينما يعطى طلاب الصف السادس لقاحات الثنائي الكهلي والكزاز والدفتيريا وهي مؤمنة ومجانية بشكل كامل.

وأوضحت الممرضة رشاد شروف العاملة في النقطة الطبية في الفريكة أن الحملة التي تستمر حتى الـ 21 من الشهر الجاري هي استكمال للقاحات الأطفال المعطاة لهم في سني عمرهم المبكرة وضرورية لتحصينهم ضد أمراض خطيرة تهدد صحتهم مستقبلاً في حال عدم تلقيهم هذه اللقاحات.