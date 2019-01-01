سيلينا غوميز تحاول التودّد لبيلا حديد.. والأخيرة تبتعد

جهينة نيوز:

منذ فترة قصيرة فاجأت المغنيّة الأميركيّة سيلينا غوميز، معجبيها بمتابعة عارضة الأزياء الأميركيّة من أصول فلسطينيّة بيلا حديد عبر صفحتها الرسميّة على "إنستغرام"، على الرّغم من أنَّ بيلا لم تقم حتى الآن بتصرّف مماثل ومتابعة سيلينا على أي صفحة من حساباتها الرسميّة على مواقع التواصل الاجتماعيّ.

وكشفت مجلة "كوسموبوليتان"، عن أنَّ النجمة سلينا غوميز ( 27 عامًا) حاولت التودّد إلى عارضة الأزياء بيلا حديد (23 عامًا)، بمتابعتها عبر "إنستغرام" ولم تكتفِ بذلك فقط، ولكن يوم السبت علّقت بشكل رقيق على أحد منشورات بيلا ووصفتها بالرّائعة.

ولكن رد فعل بيلا جاء غريبًا للغاية، حيث قامت بمسح المنشور الذي كان يحتوي على صورتها بكامله من على صفحتها الرّسميّة بعد تعليق سيلينا، الأمر الذي دفع المتابعين إلى الهجوم على بيلا واتّهامها بالوقاحة.

ودافع بعض المتابعين عن عارضة الأزياء بيلا حديد، مبرّرين فعلتها بأنّها من الممكن لم تعجبها صورتها في المنشور وقرّرت حذفه من على صفحتها، وأنَّ الأمر ليس له أيّ علاقة بسيلينا.

يشار الى أن سيلينا وبيلا قد واعدا المغنّي أبيل تسفاي المعروف باسمه الفني "ذا ويكند" لفترات متقطعة ما بين عودة وانفصال.