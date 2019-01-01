المغني ويل آي أم يتهم مضيفة بـ"العنصرية"

جهينة نيوز:

اتهم المغني الأميركي ويل آي أم مضيفة طيران من شركة "كوانتاس" بالعنصرية مؤكداً أن هذه الأخيرة اتصلت بالشرطة من دون طائل بعد مشادة مع الفنان خلال رحلة داخلية في أستراليا وهو أمر نفته الشركة رسمياً.

ففي سلسلة من التغريدات السبت كتب قائد فرقة "ذي بلاك آيد بيز" أن المضيفة اتسمت بـ"العدائية المفرطة" وقد فاقمت الوضع من دون طائل بعدما لم يسمع تعليمات سلامة من طاقم الطائرة.

وأكد ويل آي أم أن المضيفة "تجاوزت بكثير حدود عدم التهذيب" وقد صبت الزيت على النار باتصالها بالشرطة التي كان 5 من عناصرها بانتظاره لدى هبوط الطائرة في سيدني بعد رحلة استمرت ساعة ونصف الساعة من بريسبان.

وغرد قائلاً "الحمد الله أن مسافرين آخرين شهدوا أنها هي كانت خارجة عن السيطرة. وسمحت لي الشرطة بالمغادرة في نهاية المطاف".

وقال المغني إنه "تعاون بسرعة وبتهذيب" مع عناصر الشرطة. ومضى يقول "لا أريد أن أتهمها بالعنصرية لكنها صبت جام غضبها فقط على الأشخاص الملونين".

ورفض ناطق باسم "كوانتاس" اتهامات المغني بالعنصرية.

وأوضح الناطق "حصل سوء تفاهم في الطائرة، وقد تفاقم بسبب وضع ويل آي أم سماعات على أذنيه ما حال دون سماعه تعليمات الطاقم "متمنيا "التوفيق" للمغني في محطات جولته التالية.

وأقامت الفرقة 5 حفلات في أستراليا كان آخرها السبت في سيدني.

وأتى الحادث بعد شهرين على إنزال الشرطة لمغنيتي البوب الأستراليتين التوأمين في فرقة "ذي فيرونيكاز" من رحلة تابعة لشركة "كوانتاس" بعد خلاف مع الطاقم بشأن أمتعتهما