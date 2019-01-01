فيراري تذهل العالم بسيارتها الجديدة

جهينة نيوز:

أزاحت فيراري الستار عن أحدث موديلاتها باسم "روما"، والتي تعبر عن "أسلوب الحياة الهانئة في شوارع العاصمة الإيطالية روما في الخمسينات والستينات".

وغطى الحدث موقع أوتوكار الشهير المتخصص في السيارات وعبر ممثليه عن لإعجابهم بهذه السيارة الخارقة.

السوبركار الجديدة تتمتع بمقدمة ديناميكية وشبكة تهوية كلاسيكية بعض الشيء، مع غطاء محرك مائل بقوة وجسد منحوت بدقة وخلفية شرسة بفضل الرفارف البارزة والمصابيح الخلفية المدمجة بشكل بارع في الخلفية، ونظام عادم رباعي.

مقصورة السيارة متطورة تقنياً مع لوحة عدادات رقمية ونظام معلومات ترفيهية فريد من نوعه، وحتى الراكب الأمامي سيحصل على نظام معلومات ترفيهية خاص به، مع جلود فاخرة وزخرفات معدنية وسوداء مصقولة.

وأعلن الحساب الرسمي لشركة فيراري على التويتر أن الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا قد كان حاضرا على حدث إطلاق فيراري روما، كما أمه عبر عن إعجابه بالأناقة والابتكار التكنولوجي.

​وتعتمد روما الجديدة على محرك V8 تيربو سعة 3.9 لتر بقوة 620 حصان وعزم دوران 760 نيوتن.متر، متصل بجير مزدوج بثمان سرعات، ما يسمح للكوبيه بالتسارع إلى 100 كمس في 3.4 ثانية بسرعة قصوى 320 كمس.. وستكشف فيراري عن المزيد من تفاصيل الموديل قرب موعد طرحه.