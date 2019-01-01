محتجون عراقيون يغلقون مدخل ميناء أم قصر مجددا

جهينة نيوز:

أغلق محتجون مرة أخرى مدخل ميناء "أم قصر" في محافظة البصرة، ومنعوا الموظفين والناقلات من الدخول إليه، مما أدى لإيقاف عمليات النقل بنسبة 50%.

وقالت مصادر في أم قصر لوكالة رويترز، إنه إذا استمر التوقف حتى بعد ظهر اليوم الاثنين فستتوقف العمليات تماما في ميناء العراق الرئيسي على الخليج العربي.

وتم إغلاق الميناء مسبقا من 29 تشرين اول إلى 9 تشرين ثاني، مع استئناف قصير للعمليات بين 7 و 9 الشهر الجاري.

ويتلقى الميناء واردات الحبوب والزيوت النباتية وشحنات السكر التي تغذي سكان هذه الدولة العربية التي تعتمد إلى حد كبير على المواد الغذائية المستوردة.

وفي وقت سابق صرح متحدث باسم رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، إن غلق ميناء أم قصر الرئيسي في العراق من قبل المتظاهرين المناهضين للحكومة كلف البلاد أكثر من 6 مليارات دولار حتى الآن.