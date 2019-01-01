سورية من أقوى الدول في رجم الصواريخ لعام 2019

جهينة نيوز:

تعتبر أنظمة الإطلاق الصاروخي المتعدد (MLRS) من الأسلحة المهمة في أرض المعركة وقد استخدمت منذ زمن بعيد لما لها من تأثير فعال.

وهي عبارة عن مركبة مجنزرة تحمل منظومة لإطلاق الصواريخ فوق هيكلها، وتطلق عددا كبيرا من الصواريخ على مواقع العدو خلال فترة وجيزة تختلف من نظام لآخر بحسب تطور المنظومة.

وتختلف طبيعة الصواريخ التي يمكن استخدامها في هذه المنظومات، فقد تكون مضادة للأفراد أو شديدة الانفجار أو حتى كيميائية أو ما شابه.

وتعتبر منظومة كاتيوشا التي صنعت خلال العهد السوفيتي من أشهر المنظومات في العالم نظرا لتأثيرها الكبير خلال فترة الحرب العالمية الثانية.

وفي هذا السياق نقدم لكم بيانات موقع GFP المتخصص بالأمور العسكرية لعام 2019 والتي تظهر تفوق كوريا الشمالية في هذا المجال بامتلاكها أكبر عدد من القاذفات التي يصل عددها إلى 5000، وتليها روسيا بـ 3860 قاذفة، ثم الصين بـ 2050.

ومن الملفت حضور دولتين عربيتين في القائمة العالمية، حيث أتت مصر في المرتبة الخامسة عالميا بـ 1100 قاذفة وسورية في المرتبة السابعة بـ 700 قاذفة.

من الجدير بالذكر أن عدد القاذفات لا يدل بالضرورة على حداثتها وقابليتها للخدمة الفعلية وقت الحرب، كما أن بيانات الموقع تقديرية وغير رسمية.