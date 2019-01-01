محروقات ديرالزور تتدخل مباشرة لتوزيع الغاز المنزلي

جهينة نيوز:

قام فرع محروقات ديرالزور اليوم بتوزيع 2000 أسطوانة غاز بسعر 2700 ليرة للأسطوانة الواحدة في أغلب أحياء ديرالزور.

وقال مدير محروقات ديرالزور وسيم الصالح: استجابة لشكاوى المواطنين حول سوء توزيع الغاز المنزلي من قبل بعض الموزعين والتلاعب بالأسعار، قام فرع محروقات دير الزور بالتدخل المباشر بسيارات توزيع على معظم أحياء المدينة وبموجب البطاقة الذكية، موضحاً أن عمليات التوزيع مستمرة لإيصال هذه المادة لمستحقيها بالسعر الرسمي.

وبين الصالح أن حركة التوزيع شملت الأحياء التالية: شارع السجن، شارع الوادي، جبيلة وموظفين، دوار الحلوين، هرابش، صناعة، طحطوح، جفرة، جامع الفتح، حميدية، عمال، غازي عيا ش، رصافة، العرفي.

هذا ويصل إنتاح وحدة غاز ديرالزور يومياً نحو 3 آلاف أسطوانة، يتم توزيع على كامل أرجاء المحافظة، بما فيها ريف الرقة المحرر والذي يتم تزويده بـ400 أسطوانة يومياً.