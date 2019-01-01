قتلى وجرحى في إطلاق نار بولاية كاليفورنيا الأمريكية

جهينة نيوز:

قالت شرطة كاليفورنيا اليوم الاثنين 18 تشرين الثاني، إنه سقط قتلى وجرحى، جراء إطلاق نار في حفل بمدينة فريسنو.

وأوضحت الشرطة الأمريكية، وفقا لما نقلته وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، إنه تم إطلاق النار على حشود من الحاضرين لأحد الحفلات، ما تسبب في إصابة 10 أشخاص، 4 منهم لاقوا حتفهم.

​وأشارت الشرطة إلى أن شخصا تسلل في الفناء الخلفي للحديقة المقام بها الحفل، حوالي الساعة السادسة مساء جنوب شرقي مدينة فريسنو، وأطلق النار على الحشود الذين كانوا يجلسون لمشاهدة مباراة كرة القدم، ويقيمون حفلا صاخبا.

​وقال نائب رئيس شرطة المدينة، مايكل ريد، إنه تم العثور على 3 أشخاص مقتولين في موقع الحادث، فيما توفيت ضحية رابعة في المستشفى.

وأشار الشرطي المسؤول إلى أن 6 آخرين أصيبوا بالرصاص، ولكنهم يتلقون العلاج في المستشفى حاليا.

​ولم تلق الشرطة الأمريكية حتى الآن القبض على أي مشتبه بهم متورطين في هذا الحادث الدموي.