الدفاع الروسية: الدورية الروسية التركية الثامنة تبدأ أعمالها على الحدود السورية التركية

جهينة نيوز:

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين إن الدورية الروسية التركية الثامنة، تبدأ أعمالها على الحدود السورية التركية.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، بدء تسيير الدورية الروسية التركية المشتركة الثامنة على الحدود السورية التركية.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية في هذا الصدد: "بدأت الدورية المشتركة الثامنة للشرطة العسكرية الروسية والقوات المسلحة التركية أعمالها في الساعة 10:08 من يوم الـ 18 من تشرين الثاني، في المناطق الحدودية الواقعة على بعد بضعة كيلومترات من عين العرب. وتقوم المروحيات الروسية بأعمال الدوريات الجوية".

ويأتي تسيير تلك الدوريات في إطار الاتفاق المبرم بين تركيا وروسيا في سوتشي، في 22 تشرين الأول الماضي.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد تحدث، في وقت سابق، خلال كلمة أمام مجلس النواب: "سنبدأ بتسيير دوريات عسكرية مشتركة مع روسيا... بعمق 7 كيلومترات"، قبل أن يضيف: "سنرد على أي هجوم يأتي من خارج المنطقة الآمنة وسنقوم بتوسيع المنطقة الآمنة إذا اقتضت الحاجة".