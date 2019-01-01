فرع البناء والتعمير في المنطقة الشمالية ينفّذ مشاريع بقيمة تجاوزت ملياري ليرة

جهينة نيوز:

مشاريع عديدة يقوم بتنفيذها فرع المنطقة الشمالية في الشركة العامة للبناء والتعمير إلى جانب مشاريع تم تصديقها مؤخراً ومشاريع تنتظر التصديق، من شأنها جميعاً المساهمة في عملية إعادة الإعمار سواء داخل محافظة حلب مدينة وريفاً.

مدير عام فرع الشركة المهندس عبد الرحمن بازرباشي وخلال حديثه لصحيفة الثورة أوضح أن الخطة السنوية للفرع كانت 1،800 مليار ليرة ، وقد تم تعديلها لتصل إلى 3 مليارات، الأمر الذي سيسهم في زيادة عدد المشاريع التي سيتم تنفيذها .

وأضاف بازرباشي إنه وحتى نهاية الشهر العاشر من العام الحالي تم تنفيذ مشاريع بقيمة 2 مليار و470 مليوناً و228 ألف ليرة، وبلغت نسبة التنفيذ 92%، مشيراً إلى أنه يتم حاليا تنفيذ 12 مشروعاً، فيما تم الانتهاء من تنفيذ 12 مشروعاً آخر وهي قيد التسليم حالياً.

وأشار مدير فرع الشركة إلى أنه تم تصديق مشروعين لمصلحة مجلس مدينة حلب بقيمة 460 مليوناً، وهنالك 3 مشاريع قيد التصديق بقيمة 951 مليون ليرة .

وكشف بازرباشي عن الصعوبات التي يعاني منها فرع الشركة والمتمثلة بالنقص الشديد في الكوادر البشرية « مهنية - فنية - إدارية « لافتاً إلى أنه وبالرغم من هذا النقص فإن إدارة الشركة تحرص على الإستفادة القصوى من الكوادر المتوافرة حالياً وتحفيزها بمنح مكافآت تشجيعية بشكل دوري، وكذلك تسعى الشركة لإستكمال تأهيل الآليات ضمن الخطة الإسعافية المقدمة من الوزارة حيث تم تأهيل بعض الآليات عام 2018، إلى جانب تأمين مجبل بيتوني جديد وهو طور التجهيز والتركيب، كما سيتم تأهيل الرحبة في منطقة الراموسة وذلك بعد إقرار الخطة الإسعافية لعام 2019 .