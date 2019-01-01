فارس نقيباً جديداً لمحاميّ سورية.. أعلم حاجة المحامين ومتطلباتهم والمعوقات التي تواجههم

جهينة نيوز:

انتخب أعضاء مجلس نقابة المحامين الجدد أمس الفراس فارس نقيباً جديداً لمحامي سورية بدلاً من نزار سكيف على حين تم انتخاب أسامة أبو الفضل نائباً له ومحمد سمير بطرني أميناً للسر وبشير الحجي خازناً.

وأفرزت الانتخابات التي جرت أمس الأول في مؤتمر المحامين الذي خصص لذلك فوز 11 عضواً بينهم ثلاثة مستقلين جاء فارس في المرتبة الأولى ليجتمع أمس الأعضاء المنتخبون لاختيار النقيب الجديد.

وفي تصريح لـ«الوطن» قال فارس: نعلم ما هي مشاكل وحاجة المحامين ومتطلباتهم والمعوقات التي تواجههم في العمل، مؤكداً أن الخطوة الأولى ستكون توثيق العلاقة مع وزارة العدل وتمكينها للوصول لخدمة ممتازة في تحقيق العدالة وأن أول زيارة ستكون للوزارة لتكون هناك بداية جديدة وصحيحة.

وكان فارس صرح خلال المؤتمر الانتخابي للنقابة بأن مشروع قانون مهنة المحاماة أصبح شبه جاهز، لافتاً إلى أن المشروع أعطى ضمانات كبيرة لحماية المحامين في حياتهم ومكاتبهم وأمام القضاء.

وأعرب العديد من المحامين عن أملهم بأن يكون المؤتمر الذي عقد منذ يومين أفرز مفرزات لمصلحة النقابة والمحامين، معتبرين أنه سيكون هناك ملامح جديدة للمرحلة القادمة، ومؤكدين أن النقيب الجديد يعلم هموم المحامين باعتباره على احتكاك مباشر معهم لمعرفة أوجاعهم.