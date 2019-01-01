أبراج الاثنين 18 تشرين ثاني مع سمر عمران

جهينة نيوز -حاص:

مولود ١٨/ ١١: لطيف متوازن شعبي، لبق صاحب قلب طيب، دافئ لاطفاله، قوي الملاحظة، جدي بداخله حنان عظيم، التوسع مفتاح شخصيته، حازم الراي في الكلمة والعمل، نجاح على مستوى العمل، منافسة وسفر، لا تخلق مشاكل مع الشريك، تفادى الخلافات للبعض، سنة ناجحة على مستوى العمل وفرص كثيرة امامك، ظهور باحسن صورة، تحصل على ظهور اجتماعي ومادي، للبعض اضطراب على مستوى الصحة.

الحمل: حضورك ضروري اليوم جيد لتنطلق وتبادر وتترك أثر في نفوس الاحبة، تطلع على تغيرات تسمع أخبار تغير برنامجك أمور طارئة تسلية لهو، للبعض حظوظ ونجاحات وعلاقات مع الاولاد، للبعض اخبار تخص ولادة زيارة طبيب، للبعض تطلق فكرة وتقوم بمبادرة استغل هذا اليوم للحصول على معلومات مهمة، يوم جيد للمراهنة.

الثور: لا ترهق نفسك بامور شخصية وعائلية قد يحتاجك احد المقربين من افراد عائلتك اليوم مطلوب منك تقديم خدمات لا تتقاعس مهمة غير منتظرة زوار عائلة تحسين على صعيد العمل تصليحات اعطال تناضل على جبهات متعددة لا تتورط بمجالات ليست مؤكدة انتبه من مخالفات قانونية، كن حذر على صعيد الامور العائلية.

الجوزاء: نهار يحملك دراسة مشروع، تشبعه دراسة، تعبر عن حاجاتك، نهار مشجع على الزيارات، مقابلة تخرج منها بنتيجة جيدة، تستطيع الحوار، انتبه من معاكسة مسار الفلك، عرقلة وتأخير، الامور جيدة بشكل عام وتخرج عن المألوف.

السرطان: تشعر بالأمان وسط فريق تنتمي إليه وأصدقاء ترتاح لهم وتتعاون معهم يوم جيد للمشاركة بقضية حق وتكون ناطقا باسمهم، والاهداف الانسانية أمور مالية تناقش امر مالي وتحصل على أرصدة عائدات تمويل ومكاسب مالية، تناقش وتتألق وخاصة أن القمر ببيت مالك، الامور جيدة للربح او مكسب مالي لك.

الاسد: القمر ببرجك تتباهى بنفسك تجد الاعجاب، تنجح بدعوة من احد اشخاص تلاحق مشروع، تظهر بالأناقة، يلعب الوحي دور باستقطاب الفرص، انتبه من المبالغة ادفع ما عليك من استحقاقات وفواتير، تعيش مغامرة مالية مميزة القمر ببرجك.

العذراء: تسير الامور من حسن لأحسن خاصة عندما يصل القمر لبرجك، بينما يصل فكر قبل الاقدام على أمر خاص بك، انتبه لا تصطدم بأحد من الاعداء والاخصام، مرهف الحس، تطلب امنية تتحقق، كن حذر، انتبه من نميمة وخيبة امل.

الميزان: قد تسمع ما يطرق قلبك تشارك الاصدقاء وتخفف عن نفسك، حظوظ وعلاقات صادقة، القمر يدعمك وتبدو سعيدا بلقاء من الماضي، احتمال دعوة لمناسبة او دعوة غداء، نهار للانفتاح.

العقرب: نهار للعمل، اظهر بمظهر القوي والقادر لا تترك أحد يكتشف مخاوفك، تضطر للتعامل مع احد غريب عن محيطك او صعيد عملك، تترك الجدل ليوم اخر تحفظ واصمت اكثر من الكلام، لا تكشف اوراقك واعمل بعيدا عن العيون، اثبت جدارتك ومسؤولياتك، انت على صح والاخرين يحاولون صب الزيت على النار.

القوس: تتقدم بطلب تلاقي تجاوب وشرح أفكار، تعلق اهمية على الماضي قد تعرف سفر مربح، تحول بعض المعلومات السرية او الشائعات الى نقاط تطالك لا تأخذ قرار فيها، لا تتخذ قرارات بقضية عمل جديدة، لا تقلب الطاولة بسبب تسرعك، هاتف هام من مسافة بعيدة.

الجدي: تخوض تجربة استثمارية، تناقش مهمة قد يؤدي الامر الى شراكة مالية تنشأ عن مشروع جديد، تمويل او رسائل معينة لبعض المجموعات، تناقش تطورات وتستفيد من بعض الامور، تعود للماضي وتسترجع بعض الذكريات

الدلو: القمر يعاكسك يحملك انذار، اعتمد الحذر والوقاية من عرقلة وتوتر لا تراهن على مشروع واحد ضع كل امكانياتك اعمل بهدوء بدون استفزاز، اضبط اعصابك، قد يرفض احدهم طلبا لك وهذا مؤسف، تتصرف بطريقة عصبية، تقلب الامور لمصلحتك

الحوت: شغل وتراكم عمل وتنقل من حال الى حال انتبه من بعض الاوهام ومن عرض جديد يخفي سوء النية، مطلوب منك التروي اذا عرض عليك اي جديد، تعمل باكثر من مكان وتطلب مساعدة، انتبه لصحتك يوم للعمل يحمل لك عقد جديد، اهتم بصحتك وغذائك.