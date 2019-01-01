قائد الجيش اللبناني: إقفال الطريق أمر غير مسموح به وحرية التنقل مقدّسة

جهينة نيوز:

أكد قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون ان “الجيش مسؤول عن أمن المتظاهرين وباقي المواطنين”، وشدد على أن “إقفال الطريق أمر غير مسموح به وأن حرية التنقّل مقدّسة في المواثيق الدولية”.

ولفت عون الاحد خلال تفقده للوحدات العسكرية المنتشرة في بيروت وجبل لبنان والتي تنفّذ مهمّات حفظ الأمن في كل المناطق اللبنانية الى ان “التوقيفات التي حصلت مؤخّرا شملت عناصر عملت على إحداث شغب وواجهت الجيش وحاولت منعه من تنفيذ مهمّته وتعرّضت له، كما شملت أشخاصا من غير اللبنانيين وآخرين تبيّن أن بحوزتهم مخدرّات”.

ودعا عون الى “الابتعاد عن الشائعات التي تهدف الى تضليل الرأي العام وإحداث شرخ بين المواطنين والمؤسسة العسكرية”، واكد أن “التاريخ سيشهد أن الجيش اللبناني أنقذ لبنان”، وحث “العسكريين على البقاء على جهوزية وأقصى درجات الوعي في مواجهة التحديات التي يمر بها بلدنا”.

موقع الجيش اللبناني