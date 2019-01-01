اصبح درع الاخفاء حقيقة

جهينة نيوز:

طورت الشركة الكندية "HyperStealth Biotechnology"، المتخصصة في إنتاج زي عسكري مموه، مادة شفافة تكسر الأشعة قادرة على إخفاء الأشياء وحتى الأشخاص.

والمنتج الجديد رخيص ولا يعمل بالطاقة، وبالإضافة إلى القدرة على إخفاء عدد كبير من الأشخاص، فهو قادر على العمل بشكل جيد في أي وسط بيئي وفي أي وقت من اليوم، ويظهر مقطع الفيديو كيفية عمل المنتج الجديد.

وذكر المدير التنفيذي للشركة غاي كريمر، أن معظم علماء الفيزياء يعتقدون أنه كان من المستحيل جعل الجسم غير مرئي حقًا.

وقال: "يعمل المنتج ليس فقط في الطيف المرئي بل في ظروف الأشعة تحت الحمراء والموجات القصيرة... وآمل أن نبدأ في أقل من عام في استخدام المنتج بشكل عملي".

سبوتنك