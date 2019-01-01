الجيش السوري يتصدى لهجوم عنيف لجبهة النصرة في ريف اللاذقية

جهينة نيوز:

أفاد مصدر عسكري مطلع، مساء اليوم الأحد، بأن قوات الجيش السوري تتصدى لهجوم عنيف يشنه تنظيم "جبهة النصرة" في ريف محافظة اللاذقية الشمالي غرب البلاد

وذكرت قناة "روسيا اليوم"، أن الجيش السوري يخوض حاليا معارك عنيفة مع مسلحي "جبهة النصرة" لاستعادة كمائن خسرها في بداية الهجوم.

وفي غضون ذلك، قال "المرصد السوري" أن الأعمال القتالية تجري في محور كبانة بجبل الأكراد في ريف اللاذقية الشمالي، وهي مترافقة بقصف جوي من قبل القوات الحكومية يستهدف مواقع سيطرة التشكيلات المسلحة في المنطقة ذاتها.

وتدخل أراضي ريف اللاذقية الشمالي ضمن منطقة إدلب لخفض التصعيد، التي تمت إقامتها عام 2017 بموجب اتفاقات بين الدول الضامنة في إطار عملية أستانا التفاوضية