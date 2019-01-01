تحذير خطير من “واتساب”: تلك الملفات تعرّض جهازك للتدمير

جهينة نيوز:

نشرت تقارير إخبارية عالمية تحذيرا وصفته بـ”الخطير” لكل مستخدمي تطبيق التراسل الفوري الأشهر في العالم “واتساب”، من انتشار ملفات معينة تعرض جهازك للاختراق وربما للتدمير.

ونشرت صحيفة “هندوستان تايمز” الهندية، تقرير بشأن الخطر الجديد الذي يتعرض له مستخدمو “واتساب”، بسبب ملفات فيديو جديد بصيغة MP4، منتشرة عبر التطبيق.

ويؤدي تشغيل هذه المقاطع على تطبيق واتساب عبر نظامي تشغيل “أندرويد” و”آي أو إس” إلى سيطرة قراصنة على الهواتف الذكية وقطع خدمات الإنترنت عليه والسيطرة على البيانات الخاصة بالهواتف، وربما تدمير الجهاز والبيانات بصورة كاملة.

وحذر التقرير من أن أي مقاطع فيديو بصيغة MP4، تحم امتداد gbhackers، تحمل هذا الهجوم السيبراني الخطير على واتساب.

ويؤدي سقوط الجهاز ضحية لهذا الهجوم السيبراني على واتساب في دخول إلى قطع ملفات ارتباط الهاتف بالإنترنت، وسيطرة القراصنة على البيانات الشخصية والبنكية للمستخدم.

من جانبها، وعدت “فيسبوك”، المالكة لتطبيق “واتساب”، بسرعة حل تلك الثغرة، وطالبت المستخدمين بالحذر وعدم فتح أي مقطع فيديو مشبوه ولا يتأكد المستخدم من طبيعة مرسله ولا طبيعة مقطع الفيديو نفسه.