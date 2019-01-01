المانيا: اصطدام طائرتين في مطار فرانكفورت

جهينة نيوز:

اصطدمت طائرة تابعة للخطوط الناميبية باخرى للخطوط الكورية بعد هبوطهما في مطار فرانكفورت بالمانيا مساء السبت، بدون وقوع أي إصابات.

وتضررت الطائرتان جراء الحادث الذي أكدت شركة “أير ناميبيا” الأحد أنه كان “صغيرا”.

وقالت متحدثة باسم مطار فرانكفورت إن “الحادثة وقعت حوالى الساعة 18.00 بالتوقيت المحلي (17.00 بتوقيت غرينتش) السبت”، وتابعت ان “أحدا لم يتعرض لإصابات بينما لا تزال أسباب الحادثة غير واضحة”.

وأفاد بيان صدر عن الخطوط الكورية أن “الجناح الأيسر لطائرة (أير ناميبيا) اصطدم بضلع التوازن الأفقي لرحلة الخطوط الكورية (كي إي905) بينما كانت تنتظر على المدرج عقب هبوطها”، وأضاف أن “241 راكبا و40 من أفراد الطاقم كانوا على متن الطائرة الكورية عندما وقع الحادث”.