“هواوي” تطلق رسمياً هاتفها “ميت إكس” القابل للطي في الصين

جهينة نيوز:

أطلقت شركة التكنولوجيا “هواوي” هاتفها القابل للطي “ميت إكس” في الصين. وتم طرح الهاتف في المتجر الإلكتروني بسعر حوالي 16999 يوانا صينيا (2425.5 دولارا أميركيا)، وقد تم بيعه خلال دقائق، بحسب “بي بي سي”.

وكان من المقرر أن يبدأ بيع جهاز “هواوي” في يونيو/حزيران الماضي، لكن تم تأخير الإطلاق بعد فرض الولايات المتحدة عقوبات عليها.

وسوف يحصل المعجبون بالهاتف، الذين لم يتمكنوا من شرائه، على فرصة جديدة يوم 22 نوفمبر/تشرين الثاني عند طرح الدفعة الثانية للبيع.

ويحصل أي شخص يشتري أحد هذه الأجهزة القابلة للطي على خصم يصل إلى 50 في المئة، على عمليات الإصلاح والاستبدال المتعلقة بالشاشة.

ويتوفر الطراز “ميت إكس” على شبكة 5G في طراز واحد يتميز بشاشة مقاس 8 بوصات عند فتحه. وعند إغلاقه، يتوفر على شاشتين بمساحة 6.8 بوصات و6.6 بوصات.

ونقلت “بي بي سي” عن شركة “هواوي” أن الهاتف متوفر “بكميات محدودة” لأول عملية بيع، لكنها لم تعط رقماً محددًا بشأن الكميات التي تم بيعها.

وبدأت أعداد متزايدة من شركات صناعة الهواتف تقديم أجهزة قابلة للطي، على رأسها “سامسونغ” و”رويول” و”شياومي” و”موتورولا”. بينما تحاول شركات أخرى تجربة تصاميمها الخاصة مثل “آبل” و”غوغل”.