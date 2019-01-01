القضاء المصري يصدر أحكاماً بالإعدام والسجن المؤبد بحق 21 إرهابياً

جهينة نيوز:

أصدر القضاء المصري اليوم أحكاماً تراوحت بين الإعدام والسجن المؤبد والمشدد على 21 إرهابياً لضلوعهم في عملية الواحات التي استهدفت قوى الأمن في العشرين من تشرين الأول عام 2017 بمحافظة الجيزة وراح ضحيتها 16 قتيلاً من قوات الأمن المصري إضافة إلى إصابة 13 آخرين.

وأصدرت محكمة حكماً بالإعدام على الإرهابي الليبي عبد الرحيم محمد عبد الله المسماري لضلوعه في العملية حيث وجهت إليه اتهامات بالقتل العمد مع سبق الإصرار بحق ضباط وأفراد شرطة في طريق الواحات تنفيذاً لغرض إرهابي.

كما أصدرت أحكاماً بالسجن المؤبد على 5 إرهابيين والسجن المشدد 15 سنة على إرهابي والسجن المشدد 10 سنوات على 9 إرهابيين والسجن المشدد 3 سنوات على 5 إرهابيين فيما برأت 30 متهماً آخرين بقضية عملية الواحات.

وتشهد مصر منذ سنوات ظهوراً لمجموعات إرهابية مثل جماعة “الإخوان المسلمين” وتنظيم “داعش” قامت بمهاجمة مراكز للجيش المصري ومؤسسات الدولة ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.